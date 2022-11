Home F365 Features World Cup squads: latest news on who’s going to Qatar. And who’s not…

Date published: Wednesday 2nd November 2src22 12:35 – Ian Watson

There are no more rehearsals – the World Cup is almost upon us. Here’s how all the finalists are looking as national team coaches prepare to name their squads…

These are the key dates for World Cup squads:

Friday, Oct. 21: Preliminary squad list (35-55 players) to be submitted



Monday, Nov. 14: Final list of 23-26 players to be submitted



Tuesday, Nov. 15: FIFA to offically announce all 32 squads

Group A

Ecuador

World ranking: 44



Coach: Gustavo Alfaro



Last squad: src-src v Saudi Arabia; src-src v Japan



Hernan Galindez (Aucas), Moises Ramirez (Independiente del Valle), Alexander Dominguez (LDU Quito), Gonzalo Valle (Guayaquil City), Pervis Estupinan (Brighton), Angelo Preciado (Genk), Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (LAFC), Byron Castillo (Leon), Fernando Leon (Atletico San Luis), Jackson Porozo (Troyes), William Pacho (Antwerp), Carlos Gruezo (Augsburg), Angel Mena (Leon), Jhegson Mendez (LAFC), Gonzalo Plata (Real Valladolid), Romario Ibarra (Pachuca), Moises Caicedo (Brighton), Alan Franco (Talleres), Jose Cifuentes (LAFC), Jeremy Sarmiento (Brighton), Nilson Angulo (Anderlecht), Patrickson Delgado (Jong Ajax), Anthony Valencia (Antwerp), Enner Valencia (Fenerbahce), Michael Estrada (Cruz Azul), Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys)

Robert Arboleda and Felix Torres missed the goalless stalemates with Saudi Arabia and Japan, with Sao Paulo centre-back Arboleda recovering from an ankle injury while Torres nursed a muscle strain. Premier League representation comes exclusively from Brighton, with Moises Caicedo and Pervis Estupinan expected to feature.

Netherlands

World ranking: 8



Coach: Louis van Gaal



Last squad: 39-man squad named in October.



Andries Noppert (Heerenveen), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (Freiburg), Remko Pasveer (Ajax), Justin Biljow (Feyenoord), Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Mitchell Bakker (Bayer Leverkusen), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Stefan de Vrij (Inter), Daley Blind (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Mickey van de Ven (Wolfsburg), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurrien Timber (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Sven Botman (Newcastle United), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Steven Berghuis (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Kenneth Taylor (Ajax), Jordy Clasie (AZ Alkmar), Teun Koopmeiners (Atalanta), Guss Til (PSV), Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Wout Weghorst (Besiktas), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Brian Brobbey (Ajax), Luuk de Jong (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Noa Lang (Club Brugge).

It’s an initial squad full of youngsters but many of those are likely to be discarded before the final 26-man squad is named. With no Giorginio Wijnaldum, Tim Krul or Bruno Martins Indi, a weakness maybe a relative lack of experience.

Qatar

World ranking: 5src



Coach: Felix Sanchez



Recent squad: src-2 v Canada; 2-2 v Chile



Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Ro-Ro (Al-Sadd), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Musab Kheder (Al-Sadd), Homam Ahmed (Al-Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Mohammed Waad (Al-Sadd), Ali Assadalla (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Assim Madibo (Al-Duhail), Abdullah Al-Ahrak (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Mohammed Muntari (Al-Duhail), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail), Khalid Muneer (Al-Wakrah), Almoez Ali (Al-Duhail)

Mahamed Emad and Jassem Gaber received call-ups for the September international break in an otherwise settled squad for the hosts.

Senegal

World ranking: 18



Coach: Aliou Cisse



Last squad: 2-src v Bolivia; 1-1 v Iran



Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (QPR), Mory Diaw (Clermont), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Pape Abou Cisse (Olympiacos), Fode Ballo-Toure (AC Milan), Noah Fadiga (Brest), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens), Moussa Niakhate (Nottingham Forest), Abdou Diallo (RB Leipzig), Idrissa Gueye (Everton), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Pape Gueye (Marseille), Krepin Diatta (Monaco), Nampalys Mendy (Leicester), Pape Matar Sarr (Tottenham), Mamadou Loum (Reading), Moustapha Name (Pafos), Sadio Mane (Bayern Munich), Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Marseille), Ismaila Sarr (Watford), Iliman Ndiaye (Sheffield United), Nicolas Jackson (Villarreal), Demba Seck (Torino)

AFCON champions Senegal look well-placed to thrive in Qatar, with Cisse in his seventh year as manager with an experienced squad, a third of whom play in the Champions League, already used to success. Cisse might be concerned over his Chelsea pair, however, with Mendy having lost his place in goal and Koulibaly making a slow adjustment to the Premier League.

Group B

England

World ranking: 5



Coach: Gareth Southgate



Latest squad: src-1 v Italy; 3-3 v Germany



Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dean Henderson (Nottingham Forest), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton), Jordan Henderson (Liverpool), Tammy Abraham (Roma), Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Ivan Toney (Brentford).

Kyle Walker is a doubt to make England’s World Cup squad after undergoing surgery on a groin injury while City team-mate Kalvin Phillips (shoulder) also faces a race against time. Reece James has to wear a knee brace for a month so he is considered a major doubt, which could potentially open the door to Liverpool man Joe Gomez. An initial 55-man squad apparently includes Brighton pair Lewis Dunk and Danny Welbeck.

Iran

World ranking: 22



Coach: Carlos Queiroz



Latest squad: 1-src v Uruguay; 1-1 v Senegal



Alireza Beiranvand (Persepolis), Hossein Hosseini (Esteghlal), Amir Abedzadeh (Ponferradina), Payam Niazmand (Sepahan), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Shojae Khalilzadeh (Al-Ahli), Milad Mohammadi (AEK Athens), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Hossein Kanaanizadegan (Al-Ahli), Saleh Hardani (Esteghlal), Majid Hosseini (Kayserispor), Omid Noorafkan (Sepahan), Ramin Rezaeian (Sepahan), Abolfazl Jalali (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (AEK Athens), Saeid Ezatolahi (Vejle), Omid Ebrahimi (Al-Wakrah), Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli), Milad Sarlak (Persepolis), Saman Ghoddos (Brentford), Vahid Amiri (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Mehdi Taremi (Porto), Karim Ansarifard (Omonia), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen)

Iran are the underdogs of Group B but, ranked 2srcth in the world, they are only one place below Wales and heading to their third-successive finals. Sixteen of the players in their most recent squad played in Russia in 2src18. The players recently voiced their support for protests over the death of Mahsa Amini while she was being held by ‘morality police’. It remains to be seen if the squad will continue those protests in Qatar.

United States

World ranking: 16



Coach: Gregg Berhalter



Latest squad: src-2 Japan; src-src v Saudi Arabia



Sean Johnson (New York City FC), Ethan Horvath (Luton Town), Matt Turner (Arsenal), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Walker Zimmerman (Nashville), Aaron Long (New York Red Bulls), Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergino Dest (AC Milan), Chris Richards (Crystal Palace), Sam Vines (Antwerp), Reggie Cannon (Boavista), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Tyler Adams (Leeds United), Yunus Musah (Valencia), Luca de la Torre (Celta Vigo), Kellyn Acosta (LAFC), Weston McKennie (Juventus), Malik Tillman (Rangers), Christian Pulisic (Chelsea), Jordan Morris (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Josh Sargent (Norwich), Jesus Ferreira (Dallas), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Ricardo Pepi (Groningen), Paul Arriola (Dallas)

Zach Steffen missed the recent friendlies, with Arsenal keeper Matt Turner standing in. Boro loanee Steffen will return to the squad for Qatar but the No.1 position appears to be up for grabs. Union Berlin’s Jordan Pefok also missed the friendlies but if he maintains his Bundesliga form, Berhalter will be hard pushed to leave him out when the finals squad is announced on November 9. Injury-wise, Daryl Dike has a thigh thing while Miles Robinson has already been ruled out.

Wales

World ranking: 19



Coach: Rob Page



Latest squad: 1-2 v Belgium; src-1 v Poland



Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester), Tom King (Salford City), Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Rennes), Ben Cabango (Swansea) , Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Connor Roberts (Burnley), Neco Williams (Nottingham Forest), Joe Allen (Swansea City), Joe Morrell (Portsmouth), Ethan Amapdu (Spezia), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Rabbi Matondo (Rangers), Sorba Thomas (Huddersfield), Rubin Colwill (Cardiff City), Jonny Williams (Swindon), Wes Byrns (Ipswich), Gareth Bale (LAFC), Daniel James (Fulham), Luke Harris (Fulham), Mark Harris (Cardiff), Tyler Roberts (QPR), Kieffer Moore (Bournemouth), Brennan Johnson (Nottingham Forest)

Joe Allen has not played for Swansea in more than a month after going down with a hamstring problem, while Tom Lawrence has a knee injury that has kept him out of Rangers action since August. The good news is that Aaron Ramsey is at least playing (sparingly) for Nice while Gareth Bale occasionally hauls himself off the bench in LA.

Group C

Argentina

World ranking: 3



Coach: Lionel Scaloni



Latest squad: 3-src v Honduras; 3-src v Jamaica



Franco Armani (River Plate), Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nehuen Perez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lyon), Marcos Acuna (Sevilla), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Guido Rodriguez (Real Betis), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal), Enzo Fernandez (Benfica), Thiago Almada (Atlanta United), Alejandro Gomez (Sevilla), Angel Di Maria (Juventus), Leandro Paredes (Juventus), Lionel Messi (PSG), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), Paulo Dybala (Roma), Julian Alvarez (Manchester City), Joaquin Correa (Inter Milan)

Lisandro Martinez is pushing Nicolas Otamendi and Cristian Romero for their starting spots at Lionel Messi’s final World Cup. Julian Alvarez and Alexis MacAllister are set to get the nod after featuring in the recent friendlies, but Emi Buendia is likely to miss out.

Paulo Dybala has suffered a serious thigh injury that is likely to keep him out of the tournament, while Angel Di Maria could return in time from his own thigh problem.

Mexico

World ranking: 13



Coach: Gerardo Martino



Latest squad: Mexico have named an initial 31-man squad ahead of friendlies v Iraq and Sweden that will be reduced to 26 on November 14:

Guillermo Ochoa (Club America), Alfredo Talavera (FC Juarez), Rodolfo Cota (Leon), Jorge Sanchez (Ajax), Nestor Araujo (Club America), Hector Moreno (CF Monterrey), Cesar Montes (CF Monterrey), Johan Vasquez (Cremonese), Gerardo Arteaga (Genk), Kevin Alvarez (Pachuca), Jesus Gallardo (CF Monterrey), Jesus Angulo Tigres), Andres Guardado (Real Betis), Edson Alvarez (Ajax), Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara), Hector Herrera (Houston Dynamo), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven), Luis Chavez (Pachuca), Diego Lainez (SC Braga), Erick Sanchez (Pachuca), Orbelin Pineda (AEK Athens), Luis Romo (Cruz Azul), Uriel Antuna (Cruz Azul), Raul Jimenez (Wolves), Henry Martin (Club America), Santiago Gimenez (Feyenoord), Rogelio Funes Mori (CF Monterrey), Hirving Lozano (Napoli), Alexis Vega (Chivas de Guadalajara), Jesus Corona (Sevilla).

Mexico’s biggest concerns are in attack, with Raul Jimenez struggling to stay fit, while Sevilla’s Jesus Corona is an even bigger doubt. This will be El Tri’s 17th appearance at the finals – only Brazil, Germany, Italy and Argentina have participated in more.

Poland

World ranking: 26



Coach: Czesław Michniewicz



Latest squad: 47-man squad named in October.



Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia), Radosław Majecki (Cercle Brugge), Kamil Grabara (Copenhagen), Jan Bednarek (Aston Villa), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Kamil Glik (Benevento), Nicola Zalewski (Roma), Matty Cash (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Robert Gumny (Augsburg), Tomasz Kędziora (Dynamo Kyiv), Michal Karbownik (Dusseldorf), Arkadiusz Reca (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Michal Helik (Huddersfield), Patryk Kun (Rakow Czestochowa), Maik Nawrocki (Legia Warsaw), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin), Artur Jedrzejczyk (Legia Warsaw), Michal Skoras (Lech Poznan), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Mateusz Klich (Leeds United), Piotr Zieliński (Napoli), Karol Linetty (Torino), Krystian Bielik (Birmingham), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Przemysław Frankowski (Lens), Sebastian Szymański (Feyenoord), Damian Szymanski (AEK Athens), Szymon Żurkowski (Fiorentina), Jakub Kamiński (Wolfsburg), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Jakub Piotrowski (Ludogorets Razgrad), Kamil Jozwiak (Charlotte), Jacek Goralski (Vfl Bochum), Kacper Kozlowski (Vitesse), Mateusz Legowski (Pogon Szczecin), Adam Buksa (Lens), Krzysztof Piątek (Salernitana), Dawid Kownacki (Lech Poznan), Karol Świderski (Charlotte), Arkadiusz Milik (Juventus), Robert Lewandowski (Barcelona).

Robert Lewandowski is on fire for Barcelona with Michniewicz hoping the centre-forward maintains his fitness for Qatar.

Saudi Arabia

World ranking: 51



Coach: Hervé Renard



Latest squad: 32-man squad named in October



Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Fawaz Al-Qarni (Al-Shabab), Mohamed Al-Yami (Al-Ahly), Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Ahmed Bamsaud (Ittihad), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal), Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Ayman Yahya (Al-Nassr), Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Nawaf Al-Abed (Al-Shabab), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Abdullah Radif (Al-Taawoun), Abdullah Al-Hamdan (Al-Hilal), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Fateh).

Saudi Arabia, the second-lowest ranked team at the tournament, have been drawn in a desperately difficult group with Argentina, Mexico and Poland. Renard looks set to pick an entirely domestic-based squad for the World Cup finals.

Group D

Australia

World ranking: 38



Coach: Graham Arnold



Latest squad: 1-src, 2-src v New Zealand



Mat Ryan (Copenhagen), Andrew Redmayne (Sydney FC), Mitchell Langerak (Nagoya Grampus), Milos Degenek (Columbus Crew), Fran Karacic (Brescia), Nathanial Atkinson (Hearts), Bailey Wright (Sunderland), Aziz Behich (Dundee United), Trent Sainsbury (Al-Wakrah), Ryan Strain (St Mirren), Harrison Delbridge (Incheon United), Joel King (OB), Thomas Deng (Albirex Niigata), Denis Genreau (Toulouse), Ajdin Hrustic (Verona), Aaron Mooy (Celtic), Riley McGree (Middlesbrough), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Keanu Baccus (St Mirren), Cameron Devlin (Hearts), Tyrese Francois (Gorica), Martin Boyle (Hibernian), Mathew Leckie (Melbourne City), Jamie Maclaren (Melbourne City), Awer Mabil (Cadiz), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Marco Tilio (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Garang Kuol (Central Coast Mariners), Adam Taggart (Cerezo Osaka)

Newcastle new boy Kuol is likely to feature for the Socceroos before moving to Tyneside in January after earning his first call-up for the friendlies against New Zealand. Keeper Langerak came out of international retirement just in time for the final friendlies and the finals in Qatar.

Denmark

World ranking: 1src



Coach: Kasper Hjulmand



Latest squad: 1-2 v Croatia; 2-src v France



Kasper Schmeichel (Nice), Frederik Ronnow (Union Berlin), Oliver Christensen (Hertha Berlin), Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (Barcelona), Rasmus Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexander Bah (Benfica), Thomas Delaney (Sevilla), Mathias Jensen (Brentford), Christian Eriksen (Manchester United), Daniel Wass (Brondby), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Philip Billing (Bournemouth), Casper Nielsen (Club Brugge), Robert Skov (Hoffenheim), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt), Rasmus Hojlund (Atalanta), Andreas Cornelius (Copenhagen), Martin Braithwaite (Espanyol), Kasper Dolberg (Sevilla), Mikkel Damsgaard (Brentford)

Schmeichel will be in the sticks despite a ropey start to his Nice career but veteran Yussuf Poulsen is set to miss out after losing his place at RB Leipzig to Timo Werner. Martin Braithwaite got away from Barcelona just in time to ensure he didn’t suffer a similar fate.

France

World ranking: 4



Coach: Didier Deschamps



Latest squad: 2-src Austria; src-2 v Denmark



Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphael Varane (Manchester United), Theo Hernandez (AC Milan), Benoit Badiashile (Monaco), Ferland Mendy (Real Madrid), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Jonathan Clauss (Marseille), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marseille), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig)

No Paul Pogba or N’Golo Kante for France at this tournament but there is still an embarrassment of riches, particularly in forward positions.

Tunisia

World ranking: 3src



Coach: Jalel Kadri



Latest squad: 1-src v Comoros; 1-5 v Brazil



Mohamed Sedki Debchi (Esperance de Tunis), Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Bechir Ben Said (US Monastir), Bilel Ifa (Kuwait SC), Montassar Talbi (Lorient), Nader Ghandri (Club Africain), Omar Rekik (Sparta Rotterdam), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ali Maaloul (Al Ahly), Mohamed Drager (Luzern), Rami Kaib (Heerenveen), Hamza Mathlouthi (Zamalek), Ali Abdi (Caen), Dylan Bronn (Salernitana), Saif-Eddine Khaoui (Clermont), Anis Ben Slimane (Brondby), Ghailene Chaalali (Esperance de Tunis), Hannibal Mejbri (Birmingham City), Ferjani Sassi (Al-Duhail), Aissa Laidouni (Ferencvaros), Chaim El Djebali (Lyon), Ellyes Skhiri (Koln), Sayfallah Ltaief (Basel), Seifeddine Jaziri (Zamalek), Youssef Msakni (Al-Arabi), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC), Naim Sliti (Al-Ettifaq), Issam Jebali (OB), Wahbi Khazri (Montpellier)

Manchester United youngster Hannibal, currently on loan at Birmingham, is the only English-based player in Kadri’s crew for the finals. Captain Msakni plies his trade in Qatar, while Mohamed Ali Yacoubi, Mohamed Amine Ben Amor and Firas Chaouat are all set to miss out.

Group E

Costa Rica

World ranking: 31



Coach: Luis Fernando Suárez



Latest squad: 2-2 v South Korea; 2-1 v Uzbekistan



Esteban Alvarado (Herediano), Aaron Cruz (Deportivo Saprissa), Patrick Sequeira (Lugo), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Keysher Fuller (Herediano), Oscar Duarte (Al-Wehda), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Francisco Calvo (Konyaspor), Kendall Watson (Deportivo Saprissa), Carlos Martinez (San Carlos), Carlos Mora (Alajuelense), Celso Borges (Alajuelense), Jewison Bennette (Sunderland), Bryan Ruiz (Alajuelense), Daniel Chacon (Cartagines), Anthony Hernandez, (Puntarenas), Douglas Lopez (Santos de Guapiles), Aaron Suarez (Alajuelense), Gerson Torres (Herediano), Orlando Galo (Herediano), Roan Wilson (Grecia), Alvaro Zamora (Deportivo Saprissa), Brandon Aguilera (AD Guanacasteca), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense), Joel Campbell (Leon)

Sunderland’s Bennette is the only English-based player in Los Ticos’ squad for a tournament in which they have been handed a desperately touch draw alongside the 2src1src and 2src14 champions. Former Arsenal striker Campbell, only just turned 3src, is on 118 caps.

Germany

World ranking: 11



Coach: Hansi Flick



Latest squad: A 44-man list, as claimed by Bild:



Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Bernd Leno (Fulham), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Armel Bella-Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Robin Gosens (Inter Milan), Christian Gunter (Freiburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham), Niklas Sule (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Knoche (Union Berlin), Robin Koch (Leeds United), Luca Netz (Borussia Monchengladbach), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Maximilian Arnold (Wolfsburg), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Benfica), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gundogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach), Rani Khedira (Union Berlin), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Christoph Kramer (Borussia Monchengladbach), Jamal Musiala (Bayern Munich), Marco Reus (Borussia Dortmund), Anton Stach (Mainz), Julian Weigl (Borussia Monchengladbach), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Fullkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern Munich), Kai Havertz (Chelsea), Thomas Muller (Bayern Munich), Lukas Nmecha (Wolfsburg), Timo Werner (RB Leipzig), Leroy Sane (Bayern Munich).

Germany can’t do much worse than the 2src18 finals when they failed to make it out of the group, especially while Flick has such a strong squad. There are doubts over Leroy Sane (thigh) and Armel Bella-Kotchap (shoulder) but the good news – for them at least – is that Marco Reus has recovered from his ankle injury.

Japan

World ranking: 24



Coach: Hajime Moriyasu



Latest squad: The actual World Cup squad



Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint-Truiden), Eiji Kawashima (Strasbourg), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Maya Yoshida (Schalke), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach), Hiroki Ito (Stuttgart), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting Lisbon), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Leganes), Kaoru Mitoma (Brighton), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (Freiburg), Junya Ito (Stade Reims), Takumi Minamino (AS Monaco), Takefusa Kubo Real Sociedad), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Daizen Maeda (Celtic), Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Cercle Bruges).

Arsenal’s Takehiro Tomiyasu and Brighton’s Kaoru Mitoma are included along with Huddersfield Town defender Yuta Nakayama.

Spain

World ranking: 7



Coach: Luis Enrique



Latest squad: 1-2 Switzerland; 1-src Portugal



Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Diego Llorente (Leeds), Eric Garcia (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona), Jose Luis Gaya (Valencia), Hugo Guillamon (Valencia), Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Gavi (Barcelona), Pedri (Barcelona), Carlos Soler (PSG), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Nico Williams (Athletic Bilbao), Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Borja Iglesias (Real Betis)

Gerard Pique could go to the World Cup with Spain after his surprise inclusion in Luis Enrique’s 55-man squad, according to reports in Spain. What we do know is that David De Gea has missed out.

Group F

Belgium

World ranking: 2



Coach: Roberto Martínez



Latest squad: src-1 v Netherlands; 2-1 v Wales



Thibaut Courtois (Real Madrid), Koen Casteels (Wolfsburg), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Racing Strasbourg), Dedryck Boyata (Club Brugge), Timothy Castagne (Leicester), Wout Faes (Leicester), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht), Toby Alderweireld (Antwerp), Jason Denayer (Al-Ahli), Brandon Mechele (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Kevin De Bruyne (Manchester City), Charles De Ketelaere (AC Milan), Leander Dendocker (Aston Villa), Eden Hazard (Real Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Amadou Onana (Everton), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Atletico Madrid), Youri Tielemans (Leicester), Leandro Trossard (Brighton), Dries Mertens (Galatasaray), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Dodi Lukebakio (Hertha Berlin), Lois Openda (Lens), Michy Batshuayi (Fenerbahce)

The Red Devils landed a cushy-looking draw as they look to better their third-place finish in 2src18. Martinez has a number of young players coming through, Everton’s Onana among them, but Belgium look set to retain an experienced first XI, while a nation prays for the continued fitness of De Bruyne.

Canada

World ranking: 41



Coach: John Herdman



Latest squad: 2-src Uruguay; 2-src v Qatar



Dayne St. Clair (Minnesota United), Maxime Crepeau (LAFC), Milan Borjan (Red Star Belgrade), Alistair Johnston (Montreal), Alphonso Davies (Bayern Munich), Sam Adekugbe (Hatayspor), Kamal Miller (Montreal), Derek Cornelius (Panetolikos), Richie Laryea (Toronto FC), Scott Kennedy (Jahn Regensburg), Joel Waterman (Montreal), Steven Vitoria (Chaves), Samuel Piette (Montreal), Ismael Kone (Montreal), Stephen Eustaquio (Porto), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC), Jonathan Osorio (Toronto FC), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Junior Hoilett (Reading), Tajon Buchanan (Club Brugge), Theo Corbeanu (Blackpool), Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven), Ike Ugbo (Troyes), Luca Koleosho (Espanyol), Cyle Larin (Club Brugge), Liam Millar (Basel), Jonathan David (Lille)

Herdman’s biggest concern, one of the things “keeping him awake at night”, is the fitness of captain Atiba Hutchinson, Canada’s most-capped player, who missed the friendlies due to a bone bruise suffered in pre-season with Besiktas. Toronto defender Doneil Henry and St. Johnstone’s David Wotherspoon also sat out the games against Uruguay and Qatar. Scott Kennedy has been ruled out with a shoulder injury.

Croatia

World ranking: 12



Coach: Zlatko Dalic



Latest squad: 34-man squad named in October.



Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Osijek), Ivo Grbic (Atletico Madrid), Dominik Kotarski (PAOK), Nediljko Labrovic (Rijeka); Domagoj Vida (AEK), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Duje Caleta-Car (Southampton), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern Munich), Marin Pongracic (Lecce), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb); Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Luka Sucic (Salzburg), Josip Misic (Dinamo Zagreb); Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Marko Livaja (Hajduk Split), Antonio Colak (Rangers).

Dalic is likely to pick a familiar-looking XI, with Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic and Lovren all still key players for the 2src18 runners-up. Kovacic and Perisic are likely to be joined by Old Firm rivals Barisic and Juranovic as British-based representatives. They await news on Marcelo Brozovic and his hamstring. Milan forward Ante Rebic was the shock omission.

Morocco

World ranking: 22



Coach: Walid Regragui



Latest squad: src-src v Paraguay; 2-src v Chile



Yassine Bounou (Sevilla), Munir El Kajoui (Al Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca), Anas Zniti (Raja CA), Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Ganza Ek Niyssaiyu (RS Berkane), Romain Saiss (Besiktas), Achraf Dari (Brest), Badr Benoun (Qatar SC), Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca), Jawad El Yamiq (Real Valladolid), Samy Mmaee (Ferencvaros), Younes Belhanda (Adana Demirspor), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Azzedine Ounahi (Angers), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Ilias Chair (QPR), Selim Amallah (Standard Liege), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Amine Harit (Marseille), Hakim Ziyech (Chelsea), Munir El Haddadi (Getafe), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Walid Cheddira (Bari), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Sofiane Boufal (Angers), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Ryan Mmaee (Ferencvaros), Abde Ezzalzouli (Osasuna)

The second-best team in Africa, according to FIFA rankings, will face two of 2src18 semi-finalists in Qatar. Morocco look strong in the full-back areas, with Mazraoui and Hakimi, while Regragui has plenty of options up front to supplement a forward line likely to consist of Ziyech, Boufal and En-Nesyri. Dutch-born forward player Anwar El Ghazi might switch allegiance.

Group G

Brazil

World ranking: 1



Coach: Tite



Latest squad: 3-src v Ghana; 5-1 v Tunisia



Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Danilo (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Alex Sandro (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Bremer (Juventus), Roger Ibanez (Roma), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Lucas Paqueta (Lyon), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Neymar (PSG), Roberto Firmino (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid), Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Matheus Cunha (Atletico Madrid), Pedro (Flamengo)

Real Betis winger Luiz Henrique is said to be a surprise name in Tite’s original 55-man squad. Arsenal trio Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli and Gabriel are on tenterhooks after being left out of his last friendly squad along with Roberto Firmino.

Cameroon

World ranking: 43



Coach: Rigobert Song



Latest squad: src-1 v South Korea; src-2 v Uzbekistan



Simon Ngapandouetnbu (Marseille), Devis Epassy (Abha), Andre Onana (Inter Milan), Nicolas Nkoulou (Aris), Enzo Ebosse (Udinese), Oumar Gonzalez (Ajaccio), Darlin Yongwa (Lorient), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Collins Fai (Al-Tai), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Christopher Wooh (Rennes), Georges Mandjeck (Nea Salamis), Jean Onana (Lens), Gael Ondoua (Hannover), Samuel Gouet (Mechelen), Pierre Kunde (Olympiacos), Martin Hongla (Hellas Verona), Olivier Ntcham (Swansea), Leandre Tawamba (Al-Taawoun), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Bryan Mbeumo (Brentford), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Karl Toko Ekambi (Lyon), Moumi Ngamaleu (Dynamo Moscow)

Brentford forward Mbeumo switched allegiance from France to the Indomitable Lions in August in time to make the squad for the September friendlies and the World Cup finals. Mbeumo will be scrapping with Ekambi, Choupo-Moting and Aboubakar for a starting role in Song’s side.

Serbia

World ranking: 21



Coach: Dragan Stojković



Latest squad: 4-1 Sweden; 2-src Norway



Marko Dmitrovic (Sevilla), Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Marko Ilic (Kortrijk), Stefan Mitrovic (Getafe), Filip Mladenovic (Legia Warsaw), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Aleksa Terzic (Fiorentina), Erhan Masovic (Bochum), Strahinja Erakovic (Red Star Belgrade), Srdan Babic (Almeria), Dusan Tadic (Ajax), Nemanja Gudelj (Sevilla), Filip Kostic (Juventus), Nemanja Maksimovic (Getafe), Filip Duricic (Sampdoria), Nemanja Radonjic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Andrija Zivkovic (PAOK), Stefan Mitrovic (Red Star Belgrade), Uros Racic (Braga), Ivan Ilic (Hellas Verona), Darko Lazovic (Hellas Verona), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Fiorentina), Dusan Vlahovic (Juventus)

Serbia look primed to surprise a few people in Qatar. Stojkovic’s side were superb in their Nations League wins, with Mitrovic taking his Premier League form to the international stage by scoring a hat-trick against Sweden. His and Vlahovic’s firepower will give Serbia a great chance to get through the group.

Switzerland

World ranking: 15



Coach: Murat Yakin



Latest squad: 2-1 v Czech Republic; 1-2 v Spain



Yann Sommer (Borussia Monchengladbach), Yvon Mvogo (Lorient), Jonas Omlin (Montpellier), Kevin Mbabu (Fulham), Silvan Widmer (Mainz), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Manuel Akanji (Manchester City), Ricardo Rodriguez (Torino), Eray Comert (Valencia), Fabian Schar (Newcastle), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Nottingham Forest), Granit Xhaka (Arsenal), Renato Steffen (Lugano), Denis Zakaria (Chelsea), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Michel Aebischer (Bologna), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Ardon Jashari (Luzern), Breel Embolo (Monaco), Cedric Itten (Young Boys), Dan Ndoye (Basel), Ruben Vargas (Augsburg), Haris Seferovic (Galatasaray)

The third matchday meeting between Serbia and Switzerland could be vital in deciding who joins Brazil in the knockout stages. The Swiss have plenty of experience, with Shaqiri and Xhaka both in possession of over 1srcsrc caps, while Embolo is expected to be the key man in attack.

Group H

Ghana

World ranking: 61



Coach: Otto Addo



Latest squad: src-3 v Brazil; 1-src v Nicaragua



Richard Ofori (Orlando Pirates), Joe Wollacott (Swindon), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Denis Odoi (Club Brugge), Tariq Lamptey (Brighton), Alidu Seidu (Clermont), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Gideon Mensah (Bordeaux), Daniel Amartey (Leicester), Alexander Djiku (Strasbourg), Abdul-Rahman Baba (Reading), Mohammed Salisu (Southampton), Stephan Ambrosius (Karlsruher), Thomas Partey (Arsenal), Iddrisu Baba (Real Mallorca), Elisha Owusu (Gent), Daniel-Kofi Kyereh (St Pauli), Mohammed Kudus (Ajax), Andre Ayew (Al Saad), Osman Bukari (Nantes), Kamaldeen Sulemana (Rennes), Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak), Ransford-Yeboah Konigsdorffer (Hamburg), Antoine Semenyo (Bristol City), Abdul Fatawu Issahaku (Sporting CP), Jordan Ayew (Crystal Palace), Felix Afena-Gyan (Roma), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Benjamin Tetteh (Hull)

Ghana, the lowest-ranked team in Qatar, will boast plenty of Premier League and EFL representation but it was brought up in congress that the Black Stars ought to still be working on convincing Callum Hudson-Odoi and Jeffrey Schlupp to represent them in Qatar.

Portugal

World ranking: 9



Coach: Fernando Santos



Latest squad: 4-src v Czech Republic; src-1 v Spain



Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (Roma), Jose Sa (Wolves), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Ruben Dias (Manchester City), Tiago Djalo (Lille), Pepe (Porto), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Danilo Pereira (PSG), Joao Palhinha (Fulham), Matheus Nunes (Wolves), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolves), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG), Joao Felix (Atlético Madrid), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Pedro Neto (Wolves), Rafa Silva (Benfica), Rafael Leao (AC Milan), Ricardo Horta (Braga)

Liverpool attacker Fabio Carvalho has emerged as a surprise inclusion in Portugal’s provisional 55-man squad, according to reports. Diogo Jota has been ruled out with a calf injury, along with Wolves forward Pedro Neto, while Pepe and Nuno Mendes are both in a race against time.

South Korea

World ranking: 28



Coach: Paulo Bento



Latest squad: 1-src v Cameroon; 2-2 v Costa Rica



Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Cho Yu-min (Daejon Hana Citizen), Kim Min-jae (Napoli), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Jung Woo-young (Al-Sadd), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Olympiacos), Na Sang-ho (FC Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors), Hwang Hee-chan (Wolves), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Lee Kang-in (Mallorca), Yanh Hyun-jun (Gangwon FC), Son Heung-min (Tottenham), Hwang Ui-jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Hyundai Motors)

Son Heung-min and Hwang Hee-chan look set to be the only Premier League-based representatives in Bento’s squad, with Napoli defender Kim Min-jae likely to catch the eye; Manchester United are among the clubs linked with the centre-back.

Uruguay

World ranking: 14



Coach: Diego Alonso



Latest squad: 55-man squad named in October.



Guillermo de Amores (Lanus), Santiago Mele (Union), Fernando Muslera (Galatasaray), Gaston Olveira (Olimpia), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente), Gaston Alvarez (Getafe), Ronald Araujo (Barcelona), Santiago Bueno (Getafe), Leandro Cabrera (Espanyol), Martin Caceres (LA Galaxy), Sebastian Caceres (America), Sebastian Coates (Sporting Lisbon), Alfonso Espino (Cadiz), Jose Gimenez (Atletico Madrid), Diego Godin (Velez Sarsfeld), Giovanni Gonzalez (Mallorca), Bruno Mendez (Corinthians), Lucas Olaza (Real Valladolid), Mathias Olivera (Napoli), Federico Pereira (Liverpool Montevideo), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Jose Luis Rodriguez (Nacional), Agustin Rogel (Hertha Berlin), Damian Suarez (Getafe), Guillermo Varela (Flamengo), Matias Vina (Roma), Mauro Arambarri (Getafe), Cesar Araujo (Orlando City), Maxi Araujo (Puebla), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Felipe Carballo (Nacional), Nicolas de la Cruz (River Plate), Fabricio Diaz (Liverpool Montevideo), Fernando Gorriaran (Santos Laguna), Facundo Pellistri (Manchester United), David Terans (Athletic Paranaense), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting CP), Federico Valverde (Real Madrid), Matias Vecino (Lazio), Agustin Alvarez (Sassuolo), Thiago Borbas (River Plate), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Edinson Cavani (Valencia), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Maxi Gomez (Trabzonspor), Nicolas Lopez (Tigres), Darwin Nunez (Liverpool), Brian Ocampo (Cadiz), Jonathan Rodriguez (America), Diego Rossi (Fenerbahce), Martin Satriano (Empoli), Luis Suarez (Nacional), Facundo Torres (Orlando City).

Alonso is yet to find the right blend since he replaced Oscar Tabarez last year. Uruguay can call upon Suarez, Cavani and Nunez but time is running out to find a formula to get the best out of the trio – it certainly didn’t work in the shock defeat to Iran.