World Cup player stats: Goals, assists, shots, xG, key passes and more as Mbappe and Messi dominate

We’ve got some World Cup player stats for you that we’ll update as the tournament goes on.

Here are the top performers across 13 metrics after all the last-16 ties, courtesy of FBRef.

Goals



Kylian Mbappe (France) – 5



Marcus Rashford (England) – 3



Richarlison (Brazil) – 3



Lionel Messi (Argentina) – 3



Bukayo Saka (England) – 3



Olivier Giroud (France) – 3



Cody Gakpo (Netherlands) – 3



Enner Valencia (Ecuador) – 3



Alvaro Morata (Spain) – 3



Goncalo Ramos (Portugal)

Assists



Harry Kane (England) – 3



Bruno Fernandes (Portugal) – 3



Raphael Guerreiro (Portugal) – 2



Diogo Dalot (Portugal) – 2



Joao Felix (Portugal) – 2



Vinicius Jr (Brazil) – 2



Denzel Dumfries (Netherlands) – 2



Kylian Mbappe (France) – 2



Davy Klaassen (Netherlands) – 2



Jordi Alba (Spain) – 2



Theo Hernandez (France) – 2



Ivan Perisic (Croatia) – 2



Andrija Zivkovic (Serbia) – 2



Dusan Tadic (Serbia) – 2



Phil Foden (England) – 2



Ousmane Dembele (France) – 2



Christian Pulisic (USA) – 2

Shots (on target)



Kylian Mbappe (France) – 21 (1src)



Lionel Messi (Argentina) – 17 (8)



Dani Olmo (Spain) – 12 (6)



Serge Gnabry (Germany) – 12 (4)



Jamal Musiala (Germany) – 12 (3)



Marcus Rashford (England) – 1src (6)



Memphis Depay (Netherlands) – 1src (5)



Luis Chavez (Mexico) – 1src (4)



Ivan Perisic (Croatia) – 1src (3)



Aleksandar Mitrovic (Serbia) – 1src (3)



Robert Lewandowski (Poland) – 1src (2)



Marcos Asensio (Spain) – 1src (2)



Ismaila Sarr (Senegal) – 1src (1)

xG



Robert Lewandowski (Poland) – 2.9



Lionel Messi (Argentina) – 2.8



Kylian Mbappe (France) – 2.7



Olivier Giroud (France) – 2.4



Enner Valencia (Ecuador) – 2.3



Breel Embolo (Switzerland) – 2.3



Niklas Fullkrug (Germany) – 2.2

Key Passes



Antoine Griezmann (France) – 14



Lionel Messi (Argetina) – 13



Dusan Tadic (Serbia) – 1src



Ousmane Dembele (France) – 9



Mehdi Taremi (Iran) – 9



Christian Eriksen (Denmark) – 9



Theo Hernández (France) – 9



Joshua Kimmich (Germany) – 9



Cody Gakpo (Netherlands) – 9



Christian Pulisic (USA) – 9

Passes into attacking penalty area



Lionel Messi (Argentina) – 11



Ousmane Dembele (France) – 1src



Angel Di Maria (Argentina) – 1src



Antoine Griezmann (France) – 9



Dusan Tadic (Serbia) – 9



Joshua Kimmich (Germany) – 9



Kevin De Bruyne (Belgium) – 9

Tackles won



Jude Bellingham (England) – 11



Achraf Hakimi (Morocco) – 11



Tyler Adams (USA) – 9



Kalidou Koulibaly (Senegal) – 9



Mateo Kovacic (Croatia) – 9



Rodrigo Bentancur (Uruguay) – 8



Adrien Rabiot (Denmark) – 8



Sofyan Amrabat (Morocco) – 8



Noussair Mazraoui (Morocco) – 8

Interceptions



Pedro Miguel (Qatar) – 8



Declan Rice (England) – 8



Aurelien Tchouameni (France) – 8



Josko Gvardiol (Croatia) – 7



Luka Modric (Croatia) – 7



Rodrigo Bentancur (Uruguay) – 7



Jose Gimenez (Uruguay) – 7



David Raum (Germany) – 7



Ellyes Skhiri (Tunisia) – 7



Jurrien Timber (Netherlands) – 7



Denzel Dumfries (Netherlands) – 7



Antonee Robinson (USA) – 7



Kyle Rowles (Australia) – 7

Clearances



Kalidou Koulibaly (Senegal) – 3src



Romain Saiss (Morocco) – 3src



Josko Gvardiol (Croatia) – 25



Maya Yoshida (Japan) – 24



Kamil Glik (Poland) – 23



Harry Souttar (Australia) – 22



Yassine Meriah (Tunisia) – 2src



Nathan Ake (Netherlands) – 2src

Successful dribbles



Jamal Musiala (Germany) – 19



Kylian Mbappe (France) – 13



Alphonso Davies (Canada) – 11



Mohammed Kudus (Ghana) – 1src



Sofiane Boufal (Morocco) – 9



Angel Di Maria (Argentina) – 9



Lionel Messi (Argentina) – 9



Ismaila Sarr (Senegal) – 9

Touches in attacking penalty area



Kylian Mbappe (France) – 42



Jamal Musiala (Germany) – 28



Lionel Messi (Argentina) – 25



Ivan Perisic (Croatia) – 25



Christian Pulisic (USA) – 23



Serge Gnabry (Germany) – 21



Ismaila Sarr (Senegal) – 2src

Aerial duels won



Cho Gue-sung (South Korea) – 21



Nicolas Otamendi (Argentina) – 16



Robert Lewandowski (Poland) – 16



Rodri (Spain) – 16



Harry Souttar (Australia) – 14



Mathew Leckie (Australia) – 14

Saves



Wojciech Szczesny (Poland) – 21



Vanja Milinkovic-Savic (Serbia) – 16



Shuichi Gonda (Japan) – 15



Andres Noppert (Netherlands) – 14



Mohammed Al-Owais (Saudi Arabia) – 14



Mathew Ryan (Australia) – 12