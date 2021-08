African All Stars

Transfers

Premier League

2. Bundesliga

Erzgebirge Aue

Southampton

Internazionale

Internazionale v Genoa

Schalke 04

Serie A

Schalke 04 v Erzgebirge Aue

Videos

Everton

Genoa

Everton v Southampton

Which of the continent’s top stars are currently unemployed and in search of a new club?