the-times’-final-high-school-baseball-rankings-for-2021

Harvard-Westlake pitcher Christian Becerra loses his cap during a windy day in Encino, where the Wolverines beat JSerra. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

A look at the top 25 high school baseball teams for 2021:

Rk. SCHOOL (W-L); Finish (Last rank)

1. HARVARD-WESTLAKE (29-4); SS Division 1 champion (3)

2. THOUSAND OAKS (29-1); SS Division 2 champion (5)

3. JSERRA (30-7); SS Division 1 runner-up, SoCal Division I champion (2)

4. ORANGE LUTHERAN (30-6); SS Division 1 semifinalist, SoCal Division I semifinalist (1)

5. AYALA (26-4); SS Division 1 semifinalist, SoCal Division I runner-up (4)

6. CORONA (21-9); SS Division 1 quarterfinalist (16)

7. YUCAIPA (21-10); SS Division 1 quarterfinalist (23)

8. BISHOP AMAT (21-9); SS Division 1 quarterfinalist, SoCal Division I semifinalist (NR)

9. HUNTINGTON BEACH (24-5); SS Division 1 second round (8)

10. TRABUCO HILLS (25-10); SS Division 2 runner-up, SoCal Division II semifinalist (20)

11. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (21-9); SS Division 1 second round (7)

12. MIRA COSTA (19-10); SS Division 1 second round (NR)

13. FOOTHILL (21-7); SS Division 1 first round (6)

14. RIVERSIDE KING (24-6); SS Division 1 second round (11)

15. SANTA MARGARITA (17-13); SS Division 1 first round (24)

16. LOS ALAMITOS (18-8); SS Division 2 quarterfinalist (19)

17. ROYAL (24-6); SS Division 4 champion, SoCal Division IV runner-up (NR)

18. CYPRESS (19-11); SS Division 1 quarterfinalist (NR)

19. CAMARILLO (21-9); SS Division 2 semifinalist, SoCal Division II semifinalist (NR)

20. BONITA (17-7); SS Division 2 semifinalist, SoCal Division II quarterfinalist (NR)

21. SIERRA CANYON (23-4); SS Division 2 quarterfinalist (9)

22. MILLIKAN (22-5); SS Division 3 champion, SoCal Division II runner-up (NR)

23. HART (22-4); SS Division 3 semifinalist, SoCal Division III semifinalist (18)

24. VILLA PARK (22-6); SS Division 2 first round (15)

25. LA HABRA (26-10); SS Division 6 champion, SoCal Division V champion (NR)

This story originally appeared in Los Angeles Times.