¿Por qué nadie me atiende en esta tienda erótica?

¿Por qué no continuar la celebración con algunos tesoros de una tienda erótica? Yo vivo en la complicidad del amor duradero. Dos conspiradores, que viven en la comedia de nuestra vida compleja, complicada y hermosa. Con juguetes o sin juguetes, no importa. Lo que importa es la risa. El humor de nuestros preparativos para el despegue. Divertido, pero a veces atado al dolor. Nosotros, los viejos, sabemos que perderemos al otro uno de estos días. Alguien tiene que irse primero. No soy amable, ruego porque sea yo.

Mientras tanto, lo más importante para mí es la cercanía. Quiero una unión uno a uno de mente y cuerpo sin trabas, sin inhibiciones e incondicional.

En los secretos de nuestra piel, mi pareja y yo nos encontramos. Profundizamos y descubrimos. Él se sienta en el borde de la cama, se retira sus anteojos, los dobla con cuidado y los coloca en la mesita de noche. Él, mi amor, es calculador. Él se concentra con intención.

Cuando voltea la cabeza, no puedo ver su expresión, pero creo que puedo sentirla y sé qué ocurrirá a continuación.

Él apaga la luz.

Envuelta en sus brazos, sincronizo mi respiración con la suya. Un toque, una palabra, una caricia. Me hundo, a gran profundidad. Me estiro, estoy recogida. Me preparo para volar. Vivimos en nuestros cuerpos viejos, este hombre y yo, pero, por el momento, vivimos (con un fuerte deseo, seguros de la alegría destellante de nuestro vuelo).