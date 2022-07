osun-decides-2022:-live-results-from-wards

Results are already currently coming in from Wards in the ongoing governorship election in Osun State.

INEC officials have concluded announcing results in Polling Units and results are now in Wards Headquarters.

From all indications, the Osun State governorship election was keenly contested between the candidate of the All Progressives Congress, APC, and the Peoples Democratic Party, PDP.

Here are some of the results from Wards.

#osundecides2022: Vote counting in ward

Atakumosa West

Ward 3

Registered voters- 3844

Accredited voters- 1509

A- 6

AAC-1

ADP-15

APC-570

APP- 3

BP-0

LP-1

NNPP- 0

NRM-2

PDP- 867

PRP-3

SDP-1

YPP-5

SLP-1

Total valid votes- 1477

Rejected votes- 30

Votes cast- 150

ILA LGA

IGBONNIBI CITY HALL- Collation center

Result for Ward 05 (ISEDO II)

A- 00

AAC- 01

ADP- 13

APC- 949

APM- 00

APP- 01

BP- 00

LP- 02

NNPP- 01

NRM- 02

PDP- 955

PRP- 00

SDP- 00

YPP- 01

ZLP- 00

Total registered voters: 3766

Odo-Otin LGA

Result for Ward 12(ESA OTUN BAALE ODE)

A: 11

AAC: 2

ADP: 18

APC: 899

APM: 1

APP: 1

BP: 2

LP: 1

NNPP: 1

NRM: 1

PDP: 999

PRP: 2

SDP: 1

YPP: 8

ZLP: 1

Rejected: 20

Total registered voters: 4459

INEC Office, Ifetedo, Ife-South LGA.

Ward 04, Aare Election Results

Registered voters – 5421

Accredited voters – 2469

A: 01

AAC: 08

ADP: 26

APC: 1321

APM: 06

APP: 02

BP: 0

LP: 01

NNPP: 01

NRM: 01

PDP: 1042

PRP: 03

SDP: 01

YPP: 08

Ward 15, Odo-Otin LGA

INEC office-LGA collation centre

Results:

A: 03

AAC: 04

ADP: 25

APC: 846

APM: 00

APP: 01

BP: 00

LP: 02

NNPP: 00

NRM: 00

PDP: 829

PRP: 03

SDP: 00

YPP: 03

ZLP: 02

Rejected: 00

INEC Office, Ifetedo, Ife-South LGA

Ward 001 (Ayesan) Election Results

Registered voters – 4930

Accredited voters – 2183

A: 3

AAC: 5

ADP: 29

APC: 925

APM: 7

APP: 1

BP: 1

LP: 0

NNPP: 2

NRM: 3

PDP: 1139

PRP: 1

ILA LGA

IGBONNIBI CITY HALL- Collation center

Result for Ward 10 (EYINDI/IPIRIN)

A- 04

AAC- 03

ADP- 19

APC- 675

APM- 02

APP- 00

BP- 00

LP- 00

NNPP- 00

NRM- 02

PDP- 825

PRP- 01

SDP- 01

YPP- 01

ZLP- 01

Ward 11, Atakumosa West

Registered voters- 2714

Accredited voters – 936

A- 2

AAC-4

ADP-10

APC-593

APM-1

APP-0

BP-1

LP-1

NNPP-0

NRM-2

PDP-288

PRP-3

SDP-0

YPP-2

ZLP-0

Total valid votes- 907

Rejected votes- 17

INEC Office, Ifetedo, Ife-South LGA

Ikija II, Ward 03 Election Results

Registered voters – 3443



Accredited voters – 1699



A: 01



AAC: 0



ADP: 27



APC: 821



APM: 03



APP: 0



BP: 0



LP: 01



NNPP: 01



NRM: 01



PDP: 801



PRP: 01



SDP: 0



YPP: 01

Ward 004 Election Results

Registered voters – 3263



Accredited voters – 2183



A: 02



AAC: 06



ADP: 16



APC: 623



APM: 06



APP: 02



BP: 0



LP: 0



NNPP: 02



NRM: 0



PDP: 568



PRP: 01



SDP: 02



YPP: 01



ZLP: 0



Total valid votes – 1229

Odo-otin LGA

Result for Ward 8(Okua/Ekusa)

A: 3

AAC: 1

ADP: 11

APC: 851

APM: 0

APP: 0

BP: 0

LP: 0

NNPP: 8

NRM: 1

PDP: 756

PRP: 1

SDP: 0

YPP: 2

ZLP: 0

Rejected: 14

Total registered voters: 3459

AYEDIRE LGA

Ward 009 KUTA 1

Registered voters- 3350



Accredited voters- 1621

A- 19



Aac-01



ADP- 14



APC- 841



APM- 1



APP- 0



BP- 0



LP- 02



NNPP- 0



NRM- 12



PDP- 715



PRP- 1



SDP- 2



YPP- 5



ZLP- 0

Total valid votes- 1604



Rejected- 17

Ward 02, Ikija 1 Election Results

Registered voters – 2695



Accredited voters – 1432



A: 01



AAC: 02



ADP: 12



APC: 667



APM: 0



APP: 01



BP: 01



LP: 01



NNPP: 0



NRM: 03



PDP: 716



PRP: 0



SDP: 01



YPP: 01

Ward 1

Atakumosa West

Registered voters- 3847

Accredited voters- 1702

A-12

AAC-3

ADP-20

APC-673

APM-1

APP-1

BP-0

LP-2

NNPP-1

NRM-2

PDP-930

PRP-2

SDP-4

YPP- 1

ZLP-0

Valid votes- 1652

Rejected votes- 44

Odo-Otin LGA

INEC office-LGA collation centre



Results for Ward 07

A: 06



AAC: 04



ADP: 32



APC: 1099



APM: 03



APP: 00



BP:00



LP: 02



NNPP: 01



NRM: 02



PDP: 1217



PRP: 03



SDP: 02



YPP: 04



ZLP: 02



Rejected: 109



Total registered voters: 5829

WARD 02



EDE NORTH LGA

Total Number Of Votes Cast 4297

Rejected votes: 61



Total valid votes: 4236

PDP: 3,262



ADP: 33



APC: 912



YPP: 07

Ward 06



Atakumosa West

Registered voters: 2935



Accredited voters- 1248

A- 2



AC:2



ADP- 13



APC-440



APM-1



APP-4



BP-0



LP-0



NNPP-0



NRM-0



PDP-735



PRP-6



SDP-1



YPP-1



ZLP-0

Total valid votes- 1205



Rejected votes- 43



Total votes cast-1248

AYEDIRE LGA

Ward 07 ILEOGBO III

Registered voters- 3479



Accredited voters- 1723

A- 226



Aac- 04



ADP- 07



APC- 877



APM- 03



APP- 01



BP- 0



LP- 0



NNPP- 1



NRM- 0



PDP- 556



PRP- 0



SDP- 1



YPP- 0



ZLP- 1

Total valid votes- 1677

WARD: APASO



Ede North Local Government*

A: 02



AAC:05



ADP:18



APC:660



APM:00



APP:00



BP:01



LP:01



NNPP:00



NRM:04



PDP:1497



PRP:04



SDP:01



YPP:00



ZLP:02

TOTAL VALID VOTES: 2195



REGISTERED VOTERS:4238



NO OF ACCREDITED VOTERS:2223

Ward 09, Ereja



Ilesa West LGA

A: 10



AAC: 06



ADP: 33



APC: 749



APM: 05



APP: 01



BP: 0



LP: 03



NNPP: 02



NRM: 0



PDP: 984



PRP: 06



SDP: 01



YPP: 01



ZLP: 01

No of Registered Voters: 6,372



No of Accredited Voters: 1,847

Ede South



Ward 6 Result

No of Reg. Voters: 2507



No of Accred. Voters: 1097

A: 0



AAC: 0



ADP: 7



APC: 295



APN: 2



APP: 1



BP: 1



LP: 0



NNPP: 0



NRM: 4



PDP: 773



PRP: 1



SDP: 0



YPP: 2



ZLP: 0

TOTAL VALID VOTES: 1086



REJECTED VOTES: 11

Ward 5



Atakumosa West

Registered voters: 2758



Accredited voters : 1094

A- 1



AAC-0



ADP- 8



APC- 532



APM- 0



APP- 0



BP- 1



LP- 1



NNPP- 0



NRM- 1



PDP- 525



PRP-1



SDP- 0



YPP-2



ZLP-0

Valid votes- 1072



Rejected votes- 22



Votes cast- 1094

Ward 9, Atakumosa West

Registered voters – 2233



Accredited voters- 1028

A-0



AAC-0



ADP-12



APC- 576



APM- 0



APP- 1



BP- 0



LP- 0



NNPP- 1



NRM- 0



PDP- 414



PRP- 0



SDP-0



YPP-2



ZLP-0

Valid votes- 1006



Rejected votes – 22



Vote cast- 1028

Ward 7, Ilaje



LGA: Ilesha West

A: 4



AAC: 15



ADP: 75



APC: 1,378



APM: 10



APP: 4



BP: 8



LP: 5



NNPP: 1



NRM: 3



PDP: 2,488



PRP: 9



SDP: 3



YPP: 5



ZLP: 0

Registered voters: 10,099



Accredited voters: 4,163



Valid votes: 4023



Rejected votes: 1374



Total vote cast: 4,163

Ede South LGA

Ward 1

No of Reg. Voters: 6273



No of Accred. Voters: 3242

A: 9



AAC: 8



ADP: 20



APC: 679



APN: 3



APP: 1



BP: 2



LP: 2



NNPP: 0



NRM: 5



PDP: 2443



PRP: 2



SDP: 6



YPP: 2



ZLP: 0

TOTAL VALID VOTES: 3182



REJECTED VOTES: 49

Iwo local government result



Ward (RA): Isale Oba 2

A: 3



AAC: 3



ADP: 24



APC: 1031



APM: 2



APP: 0



BP: 1



LP: 1



NNPP: 1



NRM: 0



PDP: 678



PRP: 4



SDP: 0



YPP: 4



ZLP: 0

Total Valid Votes: 1752



Regd. Voters: 4457



No. of Accredited Voters: 1798



Total Votes Cast:1797