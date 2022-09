LYRICS: Niashun – Daama

Emerging Ghanaian act and Waveyard Entertainment star, Niashun comes through with a masterpiece tagged; “Daama”. Below is the lyrics to the song to enable you sing along.[Intro]

Elelele didi woyoyo

Mmmm woyiwo yiwo

Niashun, aha

Chorus;

Chaley minni daama o, bra na b3ky3 me kakra

Oboi minni w3 oo, nti no b3 b) hy3 me kakra

Chaley minni daama b33ma, bra na b3mma me kakra

Oboi minni w3 oo, nti no b3 b) hy3 me kakra

[Verse 1]

I want to go there, sika nti mentumi nk)

I want to buy something, sika yiaa nti mentumi nt)

B)ne b3n na may3 cuz m’as3m ay3 m)b)

Me Nyame eeh, d’ab3n na manya m’ahot)

Abrante3 aa m’asi so, dabiaa na m’ay3 sad oo

Na s3 me botom ny3 aa, eno be sad everyday igo sad oo

Tutu m’anamon yi ma me 3hn, buebue kwan bi ma me 3hn

Paapa sesa me hy3br3, afei de3 m’ay3 wild oo

[Chorus]

Chaley minni daama o, bra na b3ky3 me kakra

Oboi minni w3 oo, nti no b3 b) hy3 me kakra

Chaley minni daama b33ma, bra na b3mma me kakra

Oboi minni w3 oo, nti no b3 b) hy3 me kakra

[Verse 2]

)hene Yesu Nana, wo na me su fr3 wo

M’ay3 m’as3de3 awie nti no betu gu meso

Wo mu na mew) me gyidie, nea m’atanfo b3ka no mentie

Ye ye ye, wo wo wo woo 3mpare me so

Onyame shine your light on me oo, I really need it

Weytin dey happen to me now I can’t believe it (2*)

[Chorus]

Chaley minni daama o, bra na b3ky3 me kakra

Oboi minni w3 oo, nti no b3 b) hy3 me kakra

Chaley minni daama b33ma, bra na b3mma me kakra

Oboi minni w3 oo, nti no b3 b) hy3 me kakra

Abrante3 aa m’asi so, dabiaa na m’ay3 sad oo

Na s3 me botom ny3 aa, eno be sad everyday igo sad oo

Tutu m’anamon yi ma me 3hn, buebue kwan bi ma me 3hn

Paapa sesa me hy3br3, afei de3 m’ay3 wild oo

[Chorus]

Chaley minni daama o, bra na b3ky3 me kakra

Oboi minni w3 oo, nti no b3 b) hy3 me kakra

Chaley minni daama b33ma, bra na b3mma me kakra

Oboi minni w3 oo, nti no b3 b) hy3 me kakra

Outro;

Mmmm bra na b3ky3 me kakra

Mmmm b3b) hy3 me kakra

Mmmm bra na b3mma me kakra yeah

B3b) hy3 me kakraa bi p3

–