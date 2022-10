LYRICS: Iyanya ft Kuami Eugene

Renowned Nigerian musician, Iyanya teams up with Ghanaian star, Kuami Eugene on a masterpiece tagged, ‘Sweet Argentina’ off his latest project, ‘The 6th Wave’. Below is the lyrics to the song to enable you to sing along.

Sweety Argentina, Sweety Argentina

Sweety Argentina, Sweety Argentina (shuga!)

Ladies and gentlemen, It’s Iyanya. Uuuuuh… Rockstar

My sweety Lovina, Abena

I bring you flower from Argentina yeah

And if them come my way

I go jam jam with my caterpillar yeah yeah

Oh baby kwa man se

This kind of love wey I getin for you

Why worry eh, worry eh

I geti love a Abena oh

Mami mami eeh, Mami mami eeh

Sweety mami eeh, mami mami eeh

Argentina mami eeh, mami mami eeh

Abena mami eeh, mami mami ooh

Everybody move back for my baby oh, baby oh

If you commit suicide girly na your case oh case oh case oh

She say she got love for me baby

I getti love for you baby

I go make you Maria ready

You makе a cool uy go crazy

Ah!

You scatter my brain

I go love you night and day (night and day)

Jealousy go shamе

I go do your own campaign

Everywhere vibration

If them try you for this nation matter

Dey cause confusion

So my baby forget ma yendi asa

Hold me, don’t let me go no no

Ginger me, mami ayoyo

Make e nobody touch my sweetie Argentina

Me I no send these people wey dey talk say we no match o

Lovina, Abena

I bring you flower from Argentina yeah

And if them come my way

I go jam jam with my caterpillar yeah yeah

Oh baby kwa man se

This kind of love wey I getin for you

Why worry eh, worry eh

I geti love a Abena oh

Mami mami eeh, Mami mami eeh

Sweety mami eeh, mami mami eeh

Argentina mami eeh, mami mami eeh

Abena mami eeh, mami mami ooh

Love eh, Love eh

I like the way I di feel

Baby ohn baby ooh

Shake me passi pami

Melanin poppin odo ooh

Only you be causing confusion

I don’t care, I love you so , Odo

Lovina, Abena

I bring you flower from Argentina yeah

And if them come my way

I go jam jam with my caterpillar yeah yeah

Oh baby kwa man se

This kind of love wey I getin for you

Why worry eh, worry eh

I geti love a Abena oh

Mami mami eeh, Mami mami eeh

Sweety mami eeh, mami mami eeh

Argentina mami eeh, mami mami eeh

Abena mami eeh, mami mami ooh

