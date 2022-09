Crypto Listing and Delisting Announcements: Week 38

Here is our weekly collection of digital asset listing and delisting, trading pair-related announcements by crypto exchanges that we found last week and today.

AscendEX

Listings:

Sweat Economy (SWEAT)

Bibox

Listings:

ZudgeZury Coin (ZZC)

LoopNetwork (LOOP)

Celloud Token (CLD)

PROP TOKEN (PROP)

BigONE

Listings:

Sweat Economy (SWEAT)

Bitfinex

Listings:

Sweat Economy (SWEAT)

BitForex

Listings:

Vita Inu (VINU)

BitMart

Listings:

TikToken (TIKTOKEN)

Sweat Economy (SWEAT)

Bitica Coin (BDCC)

Coinerr (ERR)

Ramestta Blockchain Network (RAMA)

GigaSwap (GIGA)

Mas Relic (RELIC)

Pocketful of Quarters (Q2)

EthereumPoW (ETHW)

Veritise (VTS)

Bitrue

Listings:

Siacoin (SC)

Race Kingdom (ATOZ)

EthereumFair (ETF)

BKEX

Listings:

MetaMonkey AI (MMAI)

EthereumPoW (ETHW)

catEx

Listings:

Bitgert Token (BRISE)

Volt Inu (VOLT)

CEX.io

Listings:

Chromia (CHR)

Gnosis (GNO)

EthereumPoW (ETHW)

Changelly

Listings:

Ethereum Classic (ETC)

ChangeNOW

Listings:

Freedom Jobs Business (FJB)

Stargate (STG)

SSV Network (SSV)

Pirate Chain (ARRR)

CoinEx

Listings:

Sweat Economy (SWEAT)

SelfKey (KEY)

Crex 24

Delistings:

Alias (ALIAS)

Arqma (ARQ)

Axe (AXE)

AXEL (AXEL)

Azus (AZU)

Bearer (BARE)

BIC Token (BIC)

Bitcoin Token (BTCT)

CatCoin (CATS)

Crown (CRW)

Klimatas (KTS)

Lightcoin (LHC)

Merebel (MERI)

MNPoSTree Coin (MPTC)

Niobio (NBR)

Netbox (NBX)

StrongHands (SHND)

TACC Token (TACC)

TrezarCoin (TZC)

SORA Validator Token (VAL)

BDCashProtocol (BDECO)

Electra (ECA)

Exosis (EXO)

Feathercoin (FTC)

Global Smart Asset (GSA)

Gentarium (GTM)

Zealium (NZL)

Scriv Network (SCRIV)

UCA Coin (UCA)

Bitcoin Incognito (XBI)

Crypto.com Institutional

Listings:

OpenLeverage (OLE)

DigiFinex

Listings:

Aurix Exchange (AUR)

Kava Network (KAVA)

Mastercoin (MAS)

Encyclopedia (ENCwTA)

LuckyCoin (LKC)

Whale Maker (WMF)

FINEXBOX

Listings:

Bings Smartchain (BINGS)

Baby Luna Classic (BLUNC)

FTX

Listings:

Sweat Economy (SWEAT)

Metaplex (MPLX)

Gate.io

Listings:

Bnext (B3X)

Stronghold (SHX)

Diamond Launch Coin (DLC)

itemVerse (ITEM)

ITSBLOC (ITSB)

HitBTC

Listings:

PLC Ultima (PLCU)

Hotbit

Listings:

Environmental Protocol (EALT)

Modden (MDDN)

Bitcoin Pay (BTCPAY)

Eltron (ELTRO)

Qatar 2022 Token (FWc)

Huobi

Listings:

Sweat Economy (SWEAT)

Ethereum Fair (ETF)

Metaplex (MPLX)

Sylo (SYLO)

WhiteBIT (WBT)

Kraken

Listings:

EthereumPoW (ETHW)

KuCoin

Listings:

Sweat Economy (SWEAT)

Fracton Protocol (HIODBS)

Caduceus (CMP)

Pixie (PIX)

Metaplex (MPLX)

LBank

Listings:

Sweat Economy (SWEAT)

GTGOLD Protocol (GTG)

SOLAS (SOLAS)

Arix (ARIX)

XPOP (XPOP)

ArbitrageToken (RBTR)

Nebtc (NEBTC)

Monkey King (WUKONG)

NFTY Token (NFTY)

Saint Ligne (STLE)

semiconsrc (SMCsrc)

BITBEXBANK GRAND WIN (BGW)

FLIP Token (FLIX)

NvirWorld (NVIR)

FRZ Swapping (FRZW)

Bridge Coin (BRC)

Delistings:

Biido (BION)

Arbitrage Token (RBTR)

MEXC Global

Listings:

Sweat Economy (SWEAT)

YodeSwap (YODE)

HubGame (HUB)

Mobipad (MBP)

iDeFi Yield Protocol (IDYP)

Ethereum Fair (ETHF)

Nexo

Listings:

Sweat Economy (SWEAT)

OKX

Listings:

Lingose Game (LING)

EthereumPoW (ETHW)

Poloniex

Listings:

Polymath Network (POLY)

ProBit

Listings:

Bridge Oracle (BRG)

P2PB2B

Listings:

My Universe (MYUNI)

Zudgezurycoin (ZZC)

Nebucoin (NHF)

VinDax

Listings:

Hercules (HRX)

Tycoon Coin (TYCO)

Tellumo Coin (TLM)

MetaArena (METAA)

B3coins (BBB)

Delistings:

Rijent Coin (RTC)

ApeCoin (APECOIN)

Tyche Coin (TYCHE)

BitGoo (BTGO)

BlackHat (BLKC)

Uquid Coin (UQC)

Crypto Accept (ACPT)

CorgiCoin (CORGI)

Xiglute Coin (XGC)

PancakeSwap (CAKE)

Shib Army (SHIBARMY)

Mudra Token (MUDRA)

Nadeshiko (NDSK)

Chum Coin (CHUM)

FreeMoon (FREEMOON)

SpaceChain (SPC)

Probably Nothing (NOTHING)

Neuralink (NEURALINK)

XT

Listings:

BRN Metaverse (BRN)

Qiblockchain (QIE)

Sweat Economy (SWEAT)